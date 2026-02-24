Hakimi, do PSG, será julgado por acusação de estupro

Hakimi foi denunciado por uma mulher de 24 anos em 2023. ALEX GRIMM / GETTY IMAGES,AFP

O lateral-direito Achraf Hakimi, destaque do PSG e da seleção de Marrocos, será julgado na França por uma acusação de estupro. A decisão foi confirmada pelas autoridades judiciais após o encerramento da fase de investigação, iniciada em 2023. O atleta nega as acusações e afirma que confia no andamento do processo para esclarecer o caso.

A denúncia foi feita por uma mulher de 24 anos em fevereiro daquele ano, e o atleta passou a ser formalmente investigado desde então. Com a conclusão da apuração, o caso agora seguirá para julgamento, embora a data ainda não tenha sido anunciada pelas autoridades francesas.

Hakimi se manifestou publicamente após a confirmação de que responderá à acusação na Justiça. Em publicação nas redes sociais, o jogador voltou a negar a acusação e demonstrou confiança no processo judicial.

"Hoje em dia, uma acusação de estupro é suficiente para justificar um julgamento, mesmo que eu a negue e tudo prove que é falsa. Isso é tão injusto para os inocentes quanto para as verdadeiras vítimas. Aguardo com serenidade este julgamento, que permitirá que a verdade venha à tona publicamente", escreveu.

Astro mundial

Aos 27 anos, Hakimi é um dos principais jogadores do PSG, com títulos importantes pelo clube, entre eles a Champions League e a Copa Intercontinental. A nível individual, ele terminou na sexta colocação da Bola de Ouro e foi eleito o melhor jogador africano da temporada, consolidando seu nome entre os destaques do futebol mundial.

Revelado pelo Real Madrid, o lateral também teve passagens por Borussia Dortmund e Inter de Milão antes de chegar ao PSG, em 2021. Pela seleção de Marrocos, é um dos principais nomes da equipe e deve enfrentar o Brasil na próxima edição da Copa do Mundo.