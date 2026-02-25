Gui Santos anota segundo duplo-duplo na carreira e segue em belo momento na NBA 

Gui Santos teve bom desempenho contra os Pelicans. LAYNE MURDOCH JR. / NBAE / Getty Images via AFP

O momento do Golden State Warriors é ruim na NBA, pois está com muitos lesionados, entre eles Stephen Curry. No entanto, a fase negativa vem servindo para Gui Santos mostrar que pode entregar mais para a franquia e ser um nome importante na principal liga de basquete do mundo.

O único brasileiro na NBA vem jogando bem e tendo minutos em quadra. No duelo de terça-feira (24), na derrota por 113 a 109 para o New Orleans Pelicans, Gui foi um dos destaques dos Warriors, anotando um duplo-duplo — o segundo na carreira — de 15 pontos e 12 rebotes.

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O desempenho não foi fora da curva, pois o brasileiro está em alta faz tempo. Nos últimos 10 jogos, ele tem média de 15.2 pontos, 5.4 rebotes e 3.9 assistências, em 29.4 minutos em quadra. Gui foi titular nas últimas oito partidas dos Warriors.

Mesmo que o bom momento venha na contramão da fase do time, o brasileiro se consolida como um dos bons valores para os Warriors no futuro, seja para defender a camisa de Golden State ou para se tornar uma boa moeda de troca na NBA.



