Grêmio e Inter ganham prazo maior para novas contratações; veja as datas

Dupla Gre-Nal está atrás de reforços para a sequência da temporada. Renan Mattos / Agencia RBS

A janela de transferências para novos reforços será ampliada pela CBF. A entidade que comanda o futebol brasileiro postergará o prazo após os estaduais para inscrições de atletas pelos clubes. Entretanto, a liberação não vale para todos os jogadores.

Segundo apurado por Zero Hora, Inter e Grêmio já foram avisados extraoficialmente do aumento do tempo para buscar peças no mercado. Por enquanto, o fechamento está previsto para 3 de março.

Nos próximos dias, a CBF comunicará que entre 4 e 27 de março aqueles atletas que atuaram nos estaduais poderão ser inscritos pelos times no BID (Boletim Informativo da CBF). Além disso, jogadores que tenham rescindido seus contratos até o começo do próximo mês e estejam livres no mercado também poderão ser anunciados.

Lado colorado

O Inter prospecta no mercado a chegada de um novo reforço. A preferência é por um zagueiro para disputar a titularidade. O foco ainda está no exterior e com experiência.

O clube celebra a ampliação em virtude de liberações de algumas peças que não estão nos planos como Keiller, Clayton Sampaio e Richard.

Ladro tricolor

Pelo lado gremista, o Tricolor ainda busca um lateral-direito. As dificuldades financeiras geram um impasse com a possibilidade de chegada apenas para o segundo semestre.

Entre 20 de julho a 11 de setembro será possível buscar novamente jogadores fora do país. O período coincide com o encerramento da temporada europeia.