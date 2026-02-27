Grêmio e Inter disputam a contratação de promessa do Avaí

Zagueiro Bruno Baldini é destaque do Avaí. Fabiano Rateke / Avaí,Divulgação

O Gre-Nal decidirá o campeão gaúcho de 2026, mas o clássico também é disputado fora do campo na reta final da primeira janela de transferências do ano. Os dois clubes estão interessados na contratação do zagueiro Bruno Baldini, 18 anos, destaque do Avaí.

O Tricolor foi mais rápido até o momento. O clube já apresentou uma proposta para a equipe catarinense, que sinalizou o desejo de não negociar o jogador neste momento.

No caso do Inter, as conversas não estão tão avançadas pelo zagueiro de 1m87cm. A direção colorada não formalizou oferta pelo jovem, mas procurou informações sobre o atleta.

Promovido ao time profissional em definitivo nesta temporada, o zagueiro também passou por São Paulo, Ska Brasil e Audax nas categorias de base.

Destaque no sub-20

Em 2026, Baldini fez oito jogos e marcou um gol pelo time principal do Avaí no campeonato catarinense. O rendimento do jogador na campanha do título no Brasileirão sub-20 já tinha despertado o interesse da dupla Gre-Nal.

O contrato de Bruno Baldini com o Avaí vai até 31 de agosto de 2027. Além da Dupla, clubes da Série A e do Exterior também buscaram informações sobre o defensor.