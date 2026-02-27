Gaúchos são destaques no Centro Sul-Americano de vela da classe ILCA 6 

Após o segundo dia de regatas na raia do Veleiros do Sul, em Porto Alegre, os gaúchos Francisco Dal Ri e Felipe Fraquelli seguem nas duas primeiras posições do Campeonato Centro Sul-Americano da classe ILCA 6.
Nesta quinta-feira (26) foram realizadas três regatas, todas com condições parecidas: vento médio que se manteve durante a tarde entre 10 e 15 nós do quadrante sul.
E os gaúchos seguem se destacando. Na terceira do campeonato, uma dobradinha do Veleiros do Sul, com vitória de Ana Roth seguida de Felipe Fraquelli.
Já na quarta regata, o vencedor foi Francisco Dal Ri, do Clube dos Jangadeiros, que já havia levado a melhor na segunda regata do evento. Valentina de Araújo, do Cabanga Iate Clube de Pernambuco, foi a segunda colocada.
Na terceira e última disputa do dia e a quinta da competição, foi a vez dos velejadores do Jangadeiros conquistarem um dobradinha, com vitória de Felipe Strassburger seguido por Dal Ri.
A argentina Lucía Falasca, bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2023 na classe laser radial e que disputou os Jogos Olímpicos de 2016 e 2020, garantiu dois terceiros e um sexto lugar e ocupa a terceira posição no geral.
Confira o top 10 geral após cinco regatas:
- 1º - Francisco Dal Ri (BRA) - 6 pontos perdidos
- 2º - Felipe Fraquelli (BRA) - 10
- 3º - Lucía Falasca (ARG) - 16
- 4º - Valentina de Araújo (BRA) - 28
- 5º Geral - Erik Scheidt (BRA) - 30
- 6º - Caterina Romero (PER) - 31
- 7º - Renato Lunetta (BRA) - 35
- 8º - Ana Roth (BRA) - 37
- 9º - Pedro Rosa (BRA) - 38
- 10º - Luca Maio (ARG) - 39