Gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos vencem na estreia do ATP de Santiago

Luz (E) e Matos (D) são os cabeças de chave 2 no Chile. Fotojump / Divulgação

Após as disputas em Buenos Aires e no Rio de Janeiro, a gira sul-americana de saibro está nesta semana no Chile. Lá, está ocorrendo o ATP 250 de Santiago.

Na chave de simples não há nenhum tenista brasileiro, mas duas parcerias nacionais estreiaram nesta quarta-feira (25) nas duplas. Os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos, que venceram, e o gaúcho Marcelo Demoliner e o carioca Fernando Romboli, que foram eliminados.

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Cabeça de chave número 2, Luz e Matos derrotaram o colombiano Daniel Galán e o dinamarquês Elmer Møller. O jogo terminou 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em uma hora e 20 minutos. Agora, eles enfrentam o equatoriano Gonzalo Escolbar e o holandês Jean-Julien Rojer nas quartas de final.

Já Demoliner e Romboli voltaram a cair em uma estreia, como ocorreu no Rio Open. Terceiros na lista de favoritos, os brasileiros perderam para os neo-zelandeses Finn Reynolds e James Watt por 2 a 0 (6/1 e 6/3).