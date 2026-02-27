Gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos são finalistas do ATP de Santiago 

Matos (de frente) e Luz (de costas) buscam segundo troféu do ano. Fotojump / Divulgação

Os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos estão na final de duplas do ATP 250 de Santiago, no Chile. Nesta sexta-feira (27), os cabeças de chave número 2 do torneio derrotaram o equatoriano Daniel Hidalgo e o estadunidense Patrik Trhac por 2 sets a 0.

A partida teve parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, em uma hora e 36 minutos. Agora, eles esperam a definição dos adversários na decisão.

A outra dupla finalista será definida entre a parceria do uruguaio Ariel Behar e do australiano Matthew Romios e os neo-zelandeses Finn Reynolds e James Watt. O jogo acontece nesta sexta, às 16h.

Na temporada, Luz e Matos tem ótimo desempenho. Eles acumulam 13 vitórias em 17 partidas, além do título do ATP 250 de Buenos Aires e as quartas de final do Australian Open.

Ranking

Com a campanha no Chile, Rafael Matos está avançando seis posições no ranking individual de duplas da ATP e chegando ao 43º lugar, duas posições acima de Orlando Luz, que está ganhando sete.

Na classificação que leva apenas os pontos conquistados na temporada, os gaúchos estão mantendo o nono lugar, após a queda de dois postos com a derrota no Rio de Janeiro. Mas se conquistarem o segundo título do ano devem pular para a oitava posição, que é a zona de corte para o ATP Finals.