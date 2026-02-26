Gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos estão nas semifinais do ATP de Santiago

Os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos estão nas semifinais de duplas do ATP 250 de Santiago, no Chile.
Nesta quinta-feira (26), os cabeças de chave número 2 derrotaram os equatoriano Gonzalo Escobar e o holandês Jean-Julien Rojer, pelas quartas de final, por 2 sets a 0. A partida teve parciais 7/6 (9/7) e 7/6 (10/8), após duas horas e 10 minutos de jogo.
Com a vitória, Luz e Matos mostram que estão recuperados da precoce eliminação na primeira rodada do Rio Open, logo após terem vencido o ATP 250 de Buenos Aires.
Os rivais da semifinal serão o equatoriano Daniel Hidalgo e o estadunidense Patrik Trhac. A partida está marcada para a sexta-feira (27), às 14h.
A outra vaga na decisão será definida entre a parceria do uruguaio Ariel Behar e do australiano Matthew Romios e os neo-zelandeses Finn Reynolds e James Watt.
Ranking
Com a campanha no Chile, Rafael Matos está avançando duas posições no ranking individual de duplas da ATP e chegando ao 47º lugar, uma posição acima de Orlando Luz, que está ganhando quatro.
Na classificação que leva apenas os pontos conquistados na temporada, os gaúchos estão mantendo o nono lugar, após a queda de dois postos com a derrota no Rio de Janeiro.
