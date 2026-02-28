Gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos conquistam o ATP 250 de Santiago 

Matos (E) e Luz (D) vivem grande temporada. BCI Seguros Open / Chile Open 2026/Divulgação

Quatro jogos, quatro vitórias e nenhum set perdido. Essa foi a campanha dos gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos, que neste sábado (28) se sagraram campeões de duplas do ATP 250 de Santiago, no Chile.

Na decisão, os cabeças de chave número 2 derrotaram o uruguaio Ariel Behar e o australiano Matthew Romios por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em uma hora e 20 minutos de partida.

Esta foi a segunda conquista da parceria na temporada. Duas semanas atrás, eles haviam vencido o ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. Juntos, o carazinhense Luz e o porto-alegrense Matos agora somam três troféus. Em 2024, eles venceram o ATP 250 de Bastad, na Suécia.

Ranking

Com o título no Chile, os dois irão ganhar diversas posições no ranking mundial de duplas. Rafael Matos irá subir nove colocações e chegar ao 40º lugar, enquanto Orlando Luz vai escalar 11 postos e passará a ocupar a 41ª posição, a melhor de sua carreira.

Na classificação da temporada, Orlandinho e Rafa ganharam uma colocação e nesse momento estão em oitavo lugar, o que lhes asseguraria uma inédita vaga no ATP Finals, torneio que reúne aos oito melhores duplas do ano, em novembro.