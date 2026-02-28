Gaúchos mantêm disputa acirrada pelo título do Centro Sul-Americano de vela da classe ILCA 6 

fraquelli abriu vantagem e ficou perto do título. Veleiros do Sul / Divulgação

O terceiro dia de regatas do Campeonato Centro Sul-Americano da classe ILCA 6, na raia do Veleiros do Sul, em Porto Alegre, seguiu com a disputa dos gaúchos Francisco Dal Ri e Felipe Fraquelli pela liderança.

Nesta sexta-feira (27), com vento sul de 15 a 18 nós, mais três regatas foram realizadas e a competição chegou a oito disputas.

Dal Ri começou a sexta-feira na liderança, com quatro pontos de vantagem para Fraquelli.

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Na primeira disputa do dia, a sexta do campeonato, Felipe Fraquelli, do Veleiros do Sul, foi o vencedor. Ele foi seguido de Francisco Dal Ri, do CLube dos Jangadeiros, e Pedro Rosa, também do Veleiros do Sul.

Na regata seguinte, a sétima da competição, o peruano Salvador Marchena terminou em primeiro e quebrou a sequência de seis vitórias brasileiras. Dal Ri acabou em segundo, com Rosa em terceiro. Fraquelli acabou em quarto.

Mas o clima esquentou na oitava regata. Os dois gaúchos disputaram a liderança, com os contornos da rivalidade estadual, que terminou em protesto entre os velejadores, que foi julgado pela comissão de regatas e que acabou resultando em desqualificação de Francisco Dal Ri.

Felipe Fraquelli foi declarado o vencedor da prova, com Erick Carpes (Veleiros do Sul) em segundo e o argentino Franco Riquelme na terceira posição.

Com os resultados, Fraquelli virou a disputa e assumiu a liderança, com vantagem de 14 pontos para Dal Ri, com apenas duas regatas por disputar e já computados os descartes do pior resultado de cada velejador.

Confira o top 10 geral após oito regatas:

1º - Felipe Fraquelli (BRA) - 16 pontos perdidos

2º - Francisco Dal Ri (BRA) - 30

3º - Lucía Falasca (ARG) - 34

4º - Pedro Rosa (BRA) - 53

5º Geral - Erik Scheidt (BRA) - 54

6º - Caterina Romero (PER) - 57

7º - Valentina de Araújo (BRA) - 62

8º - Luciana Cardozo (ARG) - 70

9º - Enzo Ricardi (BRA) - 71

10º - Renato Lunetta (BRA) - 74















