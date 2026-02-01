Gabriel Paulista enaltece torcida e celebra gol em final: 'Sempre sonhei com isso'

O dia 1º de fevereiro ficará marcado na história do torcedor do Corinthians, especialmente para Gabriel Paulista. O experiente de 35 anos não escondeu a emoção de sagrar-se campeão pelo time do coração, especialmente balançando as redes. O zagueiro marcou o gol que abriu o caminho para a vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, neste domingo, pela decisão da Supercopa Rei.

"Que dia incrível. É agradecer à torcida. Eles fizeram um esforço enorme de vir para cá, de ônibus, com muitas horas. É o mínimo lutar dentro de campo para a gente sair daqui feliz", comentou o zagueiro.

Gabriel Paulista aproveitou desvio de Gustavo Henrique após cobrança de escanteio para fazer o primeiro do Corinthians, aos 25 minutos do primeiro tempo. Foi o primeiro gol do defensor com a camisa alvinegra.

"Já vivi momentos especiais, fiz um gol no BaVi e fui campeão baiano, mas esse é mais especial porque sou corintiano. Sempre sonhei com isso e ser realizado dessa maneira, não tem palavras. É continuar. É o início da temporada e tem muita coisa pela frente", analisou o camisa 3.

O veterano foi uma das primeiras contratações do Corinthians para 2026. Ele chegou ao clube como agente livre após uma carreira bem sucedida na Europa, com passagens por Arsenal, Valencia, Atlético de Madrid e Besiktas.

"Esse gol vale por todos os momentos que vivi na minha vida. Pelo meu irmão, que faleceu. Os filhos dele estão aqui na arquibancada. É um dia muito especial para mim", disse Gabriel, emocionado.