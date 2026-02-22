João Fonseca e Marcelo Melo são campeões de duplas do Rio Open

E pelo terceiro ano seguido, o Brasil conquista o título de duplas do Rio Open. Neste domingo (22), João Fonseca e Marcelo Melo derrotaram o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 10-8, após uma hora e 34 minutos, e fizeram a festa da torcida na Quadra Guga Kuerten.
Com o resultado, Melo vence o torneio pela segunda vez na carreira — foi campeão em 2025 com Rafael Matos. Fonseca, por sua vez, venceu seu primeiro torneio de duplas no circuito.
O jogo
Com um grande público e uma sensação muito grande de abafamento, as duas duplas foram à quadra com nuvens ameaçadoras no céu do Rio de Janeiro.
No primeiro set, Marcelo Melo teve grandes dificuldades com o saque e foi quebrado nas duas vezes em que sacou. A dupla brasileira ainda conseguiu um break no serviço de Frantzen, mas os europeus fecharam em 6 a 4.
Já na segunda parcial os brasileiros atropelaram os europeus. Com quebras nos saques de Haase e Frantzen abriram 5-0 e chegaram a ter quatro set points para aplicar um "pneu" (6/0) nos adversários.
Frantzen e Haase se recuperaram e derrubaram o saque de Melo para encostarem em 3-5. Mas com Fonseca sacando sob os olhares de Andre Agassi, que chegou à quadra, antes do oitavo game, a dupla brasileira fez 6 a 3 e empatou a partida.
O match tie-break foi tenso, com as duas parcerias mantendo os saques até o 6-6. Uma devolução de esquerda de Fonseca no saque de Frantzen deu a primeira vantagem do jogo (7-6) para a dupla da casa, mas os europeus voltaram a pontuar no saque de Melo e ficaram 7-8 abaixo.
João Fonseca fez uma linda devolução para marcar 9-8 e logo depois ele mesmo sacou e com um ace fechou o jogo. Haase e Frantzen contestaram e o lance foi para a revisão de vídeo, que mostrou a bola tocando a linha, dando início a um Carnaval nas arquibancadas.