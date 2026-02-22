João Fonseca e Marcelo Melo são campeões de duplas do Rio Open

Fonseca e Melo são campeões pela primeira vez juntos no Rio. Fotojump / Rio Open/Divulgação

E pelo terceiro ano seguido, o Brasil conquista o título de duplas do Rio Open. Neste domingo (22), João Fonseca e Marcelo Melo derrotaram o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 10-8, após uma hora e 34 minutos, e fizeram a festa da torcida na Quadra Guga Kuerten.

Com o resultado, Melo vence o torneio pela segunda vez na carreira — foi campeão em 2025 com Rafael Matos. Fonseca, por sua vez, venceu seu primeiro torneio de duplas no circuito.

O jogo

Público compareceu em grande número na final. Fotojump / Divulgação/Rio Open

Com um grande público e uma sensação muito grande de abafamento, as duas duplas foram à quadra com nuvens ameaçadoras no céu do Rio de Janeiro.

No primeiro set, Marcelo Melo teve grandes dificuldades com o saque e foi quebrado nas duas vezes em que sacou. A dupla brasileira ainda conseguiu um break no serviço de Frantzen, mas os europeus fecharam em 6 a 4.

André Agassi entregou troféu aos brasileiros. Fotojump / Rio Open/Divulgação

Já na segunda parcial os brasileiros atropelaram os europeus. Com quebras nos saques de Haase e Frantzen abriram 5-0 e chegaram a ter quatro set points para aplicar um "pneu" (6/0) nos adversários.

Frantzen e Haase se recuperaram e derrubaram o saque de Melo para encostarem em 3-5. Mas com Fonseca sacando sob os olhares de Andre Agassi, que chegou à quadra, antes do oitavo game, a dupla brasileira fez 6 a 3 e empatou a partida.

Melo (E) e Fonseca jogaram juntos pela primeira vez. Divulgação/Rio Open

O match tie-break foi tenso, com as duas parcerias mantendo os saques até o 6-6. Uma devolução de esquerda de Fonseca no saque de Frantzen deu a primeira vantagem do jogo (7-6) para a dupla da casa, mas os europeus voltaram a pontuar no saque de Melo e ficaram 7-8 abaixo.