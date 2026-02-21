Fonseca e Melo apontam apoio do público como fundamental para vaga na final do Rio Open

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Fonseca (E) e Melo (D) na coletiva pós-jogo. Fotojump / Rio Open/Divulgação

Finalistas do Rio Open, na chave de duplas, os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo avaliaram o jogo semifinal diante dos alemães Jakob Schnaitter e Mark Walnner e apontaram um fator externo para a vitória. Segundo eles, o público foi decisivo.

— A gente estava com o poder (controle) da partida e do nada, uma quebra, boas devoluções dos adversários, eles ganham confiança e do nada está 6/3 - no match tie-break - e sacando os caras. Mas o que ajudou bastante a gente foi a torcida. Com certeza a atmosfera, a gente acreditando a todo momento, se incentivando, (indo) ponto a ponto e isso fortaleceu pra gente ganhar a partida, salvando match point e dupla é assim, tem que estar focado a todo momento — comentou o carioca que disputará sua primeira final de duplas em um torneio do circuito da ATP.

Experiente, ex-líder do ranking mundial de duplas, Marcelo Melo também falou dos momentos decisivos e da chave para a virada no set final.

— A dupla é isso mesmo. Estava 6/2, 2/1, 40 iguais, no ad (sem vantagem), pra fazer 3/1 e quando você vê nós estávamos no tie-break com 6-3 abaixo. Mas a atmosfera na quadra, o barulho quando a gente fez o match point é um negócio de arrepiar e é a mesma situação da Copa Davis. É impressionante e é algo que às vezes faz a gente ganhar um jogo, você esquece dor, cansaço, você quer curtir aquele momento e ganhar não só pra nós, mas pra eles (torcedores) também — disse o mineiro que disputa sua 20ª temporada no circuito.

Fonseca (E) e Melo (D) comemoram a vitória. Fotojump / Rio Open/Divulgação

A partida semifinal deveria ter sido disputada na sexta-feira, mas em função do mau tempo dos últimos dois dias, quando a chuva tem sido uma adversária extra para os jogadores, por conta de longas esperas, a organização fez a mudança para este sábado, algo que agradou a parceria brasileira.

— Pra nós a mudança foi excelente. Nós já tínhamos dois jogos na quadra central (Guga Kuerten) e jogar lá de novo, quase no mesmo horário que vínhamos jogando (foi ótimo). Nós tivemos uma situação atípica no começo do torneio, de não saber com quem jogar, por ter alguns alternates (reservas). Então uma decisão como essa foi uma coisa que o torneio fez muito bem — disse Melo, que busca o segundo título no torneio, após a vitória em 2025 com Rafael Matos.