Fonseca define título no Rio Open: "Uma semana incrível, que vai estar na minha memória pro resto da vida"

Fonseca abre os braços para comemorar título com Melo. Fotojump / Divulgação/Rio Open

A conquista de seu primeiro título de duplas na ATP deixou João Fonseca mais leve, especialmente após a precoce eliminação nas oitavas de final de simples do Rio Open.

Na entrevista coletiva pós-jogo do título, o carioca falou sobre como sentiu o torneio.

— Uma semana incrível, que vai estar na minha memória pro resto da vida. Foi um jogo especial, muito pegado (disputado), tivemos a oportunidade e conseguimos impor nosso trabalho — disse Fonseca, que acrescentou que a vitória poderá lhe dar mais confiança para a sequência da temporada.

— Com certeza traz mais confiança. Eu não diria que tira a pressão, porque isso é uma coisa que ela virá quando eu entrar na quadra, mas tenho que lidar com ela. Semana especial que vou lvar pra vida, como aprendizado. Eu diria que me dá mais confiança — afirmou.

Em diversos momentos da semana, ele e Marcelo Melo brincaram sobre as chances de atuarem em outros momentos do ano, mas João Fonseca é cauteloso sobre o assunto, mesmo que não feche a porta.