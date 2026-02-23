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Fonseca define título no Rio Open: "Uma semana incrível, que vai estar na minha memória pro resto da vida"

Tenista celebrou o título após eliminação nas simples e destacou ganho de confiança para próximos torneios.

André Silva

Direto do Rio de Janeiro

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