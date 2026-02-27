Fluminense x Vasco se enfrentam neste domingo (1º), às 18h, pela partida de volta das semifinais do Campeonato Carioca. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Fluminense venceu a ida por 1 a 0.
Escalações para Fluminense x Vasco
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Jemmes, Renê; Otávio (Hércules), Martinelli, Lucho Acosta (Savarino ou Ganso); Canobbio, Kevin Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes, Johan Rojas; Andrés Gómez, Nuno Moreira (Marino) e Spinelli. Técnico: Bruno Lazaroni (interino)
Arbitragem para Fluminense x Vasco
Wagner do Nascimento Magalhães auxiliado por Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gustavo Mota Correia. VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda.
Onde assistir à Fluminense x Vasco
A partida será transmitida ao vivo pela Globo, pelo SporTV, pelo Premiere e pela ge TV.