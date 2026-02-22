Flamengo e Madureira se enfrentam neste domingo (22), às 20h30min, pelas semifinais do Campeonato Carioca. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Escalações para Flamengo x Madureira
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Paquetá e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Filipe Luís
Madureira: Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean Vianna e Matheus Julião; Rodrigo Lindoso, Fubá e Juninho; Everton, Jacó e Geovane Maranhão. Técnico: José Antônio Rabelo de Andrade
Arbitragem para Flamengo x Madureira
Lucas Coelho Santos auxiliado por Thiago Henrique Farinha e Thayse Marques Fonseca. VAR: Paulo Renato Moreira Coelho
Onde assistir à Flamengo x Madureira
A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV.