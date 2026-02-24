Flamengo e Lanús se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 21h30min, pela partida de volta da final da Recopa Sul-Americana. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Escalações para Flamengo x Lanús
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Arrascaeta, Carrascal e Everton Cebolinha; Pedro. Técnico: Filipe Luís
Lanús: Losada; Guidara, Carlos Izquierdoz, Dominguez, Sasha Marcich; Medina, Agustin Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Carrera; Rodrigo Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino. Técnico:
Arbitragem para Flamengo x Lanús
Gustavo Tejera (URU), auxiliado por Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU). VAR: Andres Cunha (URU).
Onde assistir a Flamengo x Lanús
- O streaming Disney+ anuncia a transmissão ao vivo.
