Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (1°), às 16h, pela Supercopa do Brasil. O jogo será disputado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Escalações para Flamengo x Corinthians
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho (Gabriel Paulista) e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
Arbitragem para Flamengo x Corinthians
Rafael Klein (RS) auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Rafael da Silva Alves (RS). VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).
Onde assistir à Flamengo x Corinthians
A partida será transmitida ao vivo na TV Globo, no SporTV, no Premiere e na GE TV.
