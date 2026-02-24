Felipe Melo reprova comportamento da torcida do Flamengo no Maracanã: Não são sem vergonha

O ex-jogador Felipe Melo saiu em defesa do Flamengo após as vaias e os gritos de "time sem vergonha" vindos das arquibancadas do Maracanã, no intervalo da vitória por 3 a 0 sobre o Madureira, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca.

Para Felipe Melo, a crítica mais pesada não se sustenta diante do que o clube construiu nos últimos anos. Ele reconheceu que o time teve atuações abaixo do esperado recentemente, mas rechaçou o termo usado por parte da torcida.

"Time sem vergonha é forte para mim sobre um time que ganhou tudo que ganhou recentemente, e não tenho dúvida que vai continuar brigando. Tiveram atuações abaixo e alguns torcedores vaiarem eu entendo porque é clube grande. Mas não são sem vergonha, pelo contrário", disse o ex-jogador durante o programa Fechamento SporTV.

Dentro de campo, o Flamengo resolveu a partida no segundo tempo. Nicolás de la Cruz abriu o placar e encerrou um longo jejum de gols desde sua chegada ao clube. Na sequência, Giorgian de Arrascaeta ampliou e atingiu uma marca histórica: tornou-se o primeiro estrangeiro a alcançar 100 gols com a camisa rubro-negra. Luiz Araújo fechou o placar e anotou seu primeiro gol na temporada.

Com o resultado, o Flamengo pode até perder por dois gols de diferença no jogo de volta para garantir a vaga na final. Uma derrota por três gols leva a decisão para os pênaltis, enquanto o Madureira precisa vencer por quatro ou mais para avançar diretamente. A segunda partida está marcada para a próxima segunda-feira, dia 2 de março, novamente no Maracanã.

A equipe rubro-negra entrou pressionada após uma sequência de resultados irregulares no início da temporada, incluindo tropeços em competições nacionais e internacionais. Mesmo assim, a atuação no segundo tempo trouxe alívio momentâneo e foi suficiente para recolocar o time em vantagem no confronto.