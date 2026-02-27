Ex-jogador da dupla Gre-Nal, Maurício relembra dia de clássico histórico: "Fiquei sem dormir"

Maurício teve passagens por Inter e por Grêmio. Montagem sobre fotos de Paulo Franken e Valdir Friolin / Agência RBS

Por mais que tenha nascido no Rio de Janeiro, o ex-jogador Maurício prefere ser identificado como "cariúcho", já que adotou Porto Alegre como a sua segunda casa. A justificativa não é muito comum, mas é motivo de orgulho. São poucos que têm a oportunidade de vestir as camisas dos dois maiores times do Rio Grande do Sul: Grêmio e Inter.

Clássico ponteiro-direito dos anos 1980 e 1990, ele tem o Botafogo como time do coração. Ao ver a filha mais velha escolher o Flamengo, a mãe de Maurício pediu a ele que torcesse pelo clube alvinegro:

— Seja Botafogo comigo!

E o ex-jogador realizou o sonho de atuar na equipe em duas passagens. A primeira delas, inclusive, antecedeu a chegada ao Inter, clube em que viveu grandes momentos da carreira. Entre 1988 e 1989, ele foi personagem decisivo do histórico "Gre-Nal do Século". Depois, voltou ao time em 1992 para integrar o elenco campeão da Copa do Brasil.

A questão é que entre os dois momentos no Inter, Maurício também passou pelo lado azul de Porto Alegre. Entre 1990 e 1991, ele vestiu a camisa do Grêmio e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira, entrando em campo no segundo tempo do amistoso contra o Paraguai, em Campo Grande, que terminou em 1 a 1.

É por esta questão que ele prefere não opinar sobre favoritismo na final do Gauchão. Da mesma forma, não indica uma torcida pessoal.

— Não posso negar que eu joguei sete anos no Inter, o clube me acolheu. O amor que eu tenho pelo Inter é grande. Mas não posso negar também que a minha passagem pelo Grêmio trouxe bons relacionamentos e me levou à Seleção Brasileira. Então, não é ficar em cima do muro, são coisas justas. Eu gosto de ser justo — disse Maurício, que ainda completou:

— Vou na Arena e vou no Beira-Rio. Eu gosto de futebol, gosto de interagir. É importante estar entretido, acompanhando o esporte. Eu só sinto saudade de estar no campo (risos).

Gre-Nal do Século

O ex-ponteiro jogou o clássico pelos dois lados e marcou um gol pelo Inter no Gre-Nal 298, um empate em 1 a 1, no Beira-Rio, válido pelo Gauchão. Contudo, o clássico mais marcante da carreira de Maurício aconteceu cerca de um mês antes, no jogo da volta da semifinal do Brasileirão de 1988, que só terminou em 1989.

O chamado "Gre-Nal do Século" já era turbulento antes mesmo da bola rolar. Devido à proximidade com o Carnaval, Maurício e Nilson aproveitaram a folga para curtir no litoral gaúcho e foram chamados às pressas para voltar a Porto Alegre para a partida.

— Eu fiquei sem dormir, cheguei no dia do jogo e nós ganhamos. Eu e o Nilson chegamos tarde, de madrugada. Nós tomamos uma gemada, almoçamos ao meio-dia e mais tarde estávamos jogando — lembra.

Dentro de campo, o Inter viu o Grêmio abrir o placar, com Marcus Vinícius. Na sequência, o lateral-esquerdo Casemiro foi expulso. O momento negativo do time no jogo levou o técnico Abel Braga à loucura.

— Descemos para o vestiário, o Abel estava enlouquecido, chutando cadeira, dando soco no armário, falando que a gente tinha que dar o jeito e apontando para mim e para o Nilson, já que tínhamos ido para o Carnaval (risos). Ele apontava para nós dois, como se fôssemos culpados. Algo tipo: "vocês têm que dar um jeito aí" — lembra de forma bem-humorada.

No fim, eles deram um jeito. Nilson foi o protagonista da noite com dois gols, sendo o segundo com assistência e bela jogada de Maurício. O Inter avançou à final do Brasileirão, etapa em que acabou derrotado pelo Bahia.

Por onde anda

Formado, primeiramente, em Gestão pelo Centro Universitário da Cidade do Rio de Janeiro, Maurício fica emocionado ao lembrar sobre a segunda graduação. Em janeiro deste ano, ele concluiu o curso de Educação Física pela Faculdade Sogipa.

— Foi um momento muito especial. É indescritível a emoção, no mês passado, de você estar dentro da Sogipa recebendo o diploma. Eu jamais vou esquecer — lembrou Maurício.

Atualmente, ele atua como gerente de atividade esportiva na secretaria de Esportes de Porto Alegre. No trabalho, mistura os ensinamentos da gestão e da educação física com a experiência conquistada nos gramados.