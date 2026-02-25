Ex‑atacante tetracampeão com a Seleção é condenado por porte ilegal de arma

Viola jogou no Corinthians entre 1988 e 1995. @corinthians / X/Reprodução

Campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994, o ex-atacante Viola foi condenado a três anos e 10 meses de prisão em regime aberto por porte ilegal de arma de fogo. A informação é do ge.globo.

Segundo o portal, um processo foi aberto em 2012 pela ex-esposa de Viola. Naquele momento, o ex-jogador teria se trancado em casa com o filho, já que havia perdido a guarda. Ao ir até o local, a polícia encontrou uma espingarda e um revólver, assim como munições.

Ele chegou a ficar preso por cinco dias, mas acabou sendo liberado. A pena, desta vez, foi substituída por serviços comunitários. A prestação deles deverá ser feita pelo mesmo período da sentença.

Viola também terá de pagar uma multa fixada no valor do salário-mínimo de 2012. O ex-jogador ainda pode recorrer.