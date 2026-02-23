Esporte da Gaúcha faz programas especiais para celebrar os 99 anos da rádio

Gaúcha Sports Bar fica no Shopping Viva Open Mall. Renato Veríssimo / Divulgação

Como parte das celebrações pelos seus 99 anos de história, a Gaúcha fará, nesta segunda-feira (23), duas transmissões especiais diretamente do Gaúcha Sports Bar, em Porto Alegre.

A iniciativa integra a programação comemorativa da emissora e leva ao público, de forma aberta e presencial, dois dos seus principais programas esportivos: Hoje nos Esportes e Show dos Esportes. A proposta é aproximar ainda mais comunicadores e ouvintes em um ambiente que já é referência para quem vive o esporte intensamente.

O Gaúcha Sports Bar é uma parceria entre a RBS e a Tornak, consolidando-se como um ponto de encontro dos apaixonados por esporte na capital gaúcha.

O espaço une conteúdo, gastronomia e entretenimento, com ambientação temática desenvolvida em parceria com o Brechó do Futebol — marca reconhecida por valorizar a história e a cultura esportiva por meio de camisas icônicas e itens que resgatam grandes momentos do futebol.

Atualmente, o Gaúcha Sports Bar conta com o patrocínio de KTO, Claro e Ulbra, marcas que fortalecem o projeto e ampliam a conexão entre esporte, comunicação e experiência de marca.

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