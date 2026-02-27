Lanús vence o Flamengo na prorrogação e conquista a Recopa Sul-Americana

Jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro, teve Lanús como campeão na prorrogação. Mauro PIMENTEL / AFP

O Flamengo viu escapar mais um título na temporada. Diante de 64 mil torcedores no Maracanã, o time carioca foi superado pelo Lanús por 3 a 2, na prorrogação, e ficou com o vice da Recopa Sul-Americana. A equipe brasileira havia vencido no tempo normal por 2 a 1 e igualado o placar agregado, mas acabou castigada no tempo extra.

Precisando reverter a desvantagem construída na Argentina, o Flamengo apresentou desempenho superior ao do jogo de ida e conseguiu transformar a posse de bola em oportunidades mais claras. Ainda assim, saiu atrás no placar em um lance de desatenção. Ayrton Lucas recuou para Rossi, que escorregou, e Castillo aproveitou para interceptar, driblar o goleiro e marcar.

A reação veio ainda na etapa inicial. Após cruzamento pela direita, a bola tocou no braço de Marcich dentro da área. Na cobrança, Arrascaeta deslocou Losada e empatou. No segundo tempo, o panorama mudou: os argentinos reforçaram a marcação e reduziram os espaços, dificultando a criação rubro-negra.

Filipe Luís tentou alterar o cenário com mudanças ofensivas, com as entradas de Pedro, Everton Cebolinha, Jorginho e Lucas Paquetá. O time seguiu pressionando e voltou a ter chance decisiva quando Arrascaeta sofreu falta dentro da área. Após revisão do VAR, o árbitro confirmou pênalti, convertido por Jorginho, levando a disputa para a prorrogação.

No tempo extra, sob chuva e com desgaste evidente dos dois lados, as oportunidades rarearam. Em uma das investidas do Lanús, Sepúlveda cobrou escanteio e José Canale, marcado por Paquetá, subiu livre para cabecear e igualar o placar. Na sequência, com o Flamengo lançado ao ataque, Dylan Aquino arrancou em contra-ataque, driblou Rossi e fechou o marcador, assegurando o troféu aos argentinos.

Início de ano conturbado

O resultado aumenta a pressão sobre o Flamengo neste começo de temporada. A equipe já havia sido derrotada pelo Corinthians na Supercopa do Brasil e agora acumula duas derrotas em decisões em 2026.