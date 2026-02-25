Em final 100% brasileira, esgrimista do Grêmio Náutico União é prata no  Pan cadete e juvenil 

O pódio em Bogotá. GN União / Divulgação

O esgrimista Marcus Pinto, do Grêmio Náutico União, conquistou a medalha de prata na disputa do sabre, no primeiro dia do Campeonato Pan-Americano Cadete e Juvenil de Esgrima, em Bogotá, na Colômbia.

Em uma final totalmente brasileira, o unionista foi superado por Vince Liu, da Academia Baldin (SP), em uma dobradinha histórica para o país na competição continental.

Nas demais armas da categoria cadete, o Brasil ficou sem medalhas. Antonio Teixeira, também do União, foi o melhor brasileiro, terminando na 9ª colocação do florete masculino. Felipe Reichow (13º), Álvaro Kalleby (14º) e Henrique Lucci (17º) também chegaram ao quadro de 16, mas ficaram fora das oitavas de final.