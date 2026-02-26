O novo episódio do PrimeCast analisa o momento do ala Gui Santos na NBA. O brasileiro vem ganhando espaço no Golden State Warriors.

A sequência de vitórias do San Antonio Spurs também foi tema de debate. Sob o comando de Victor Wembanyama, a franquia do Texas pode surpreender nos playoffs?

O PrimeCast tem episódio inédito sobre futebol americano e basquete toda semana. O podcast pode ser acessado também nas principais plataformas de áudio, além do site e app de GZH.