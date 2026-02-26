O novo episódio do PrimeCast analisa o momento do ala Gui Santos na NBA. O brasileiro vem ganhando espaço no Golden State Warriors.
A sequência de vitórias do San Antonio Spurs também foi tema de debate. Sob o comando de Victor Wembanyama, a franquia do Texas pode surpreender nos playoffs?
O PrimeCast tem episódio inédito sobre futebol americano e basquete toda semana. O podcast pode ser acessado também nas principais plataformas de áudio, além do site e app de GZH.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲