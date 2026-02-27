Duelos entre campeões e lado mais forte: confira os confrontos das oitavas da Champions League

Manchester City e Real Madrid voltam a se enfrentar no mata-mata. Montagem com fotos de Javier Soriano e Glyn Kirk / AFP

Estão definidos os confrontos das oitavas de final da Champions League. O sorteio foi realizado na manhã desta sexta-feira (27) e definiu o caminho até a final, que será disputada em Budapeste, na Hungria, em 30 de maio.

Após as definições dos classificados nos playoffs, as oitavas de final da competição renderam confrontos entre clubes tradicionais logo nesta fase. Os jogos serão disputados nos dias 10 e 11 de março (ida) e 17 e 18 do mesmo mês (volta).

O confronto de maior destaque ficou por conta de Manchester City e Real Madrid, que se enfrentarão pela quinta vez consecutiva no mata-mata. Deste lado da chave, ainda terá a reedição da final do último Mundial de Clubes, entre Chelsea e PSG. O lado esquerdo do chaveamento também conta com equipes tradicionais como Liverpool e Bayern de Munique.

Os principais times do outro lado do chaveamento são Barcelona e Arsenal, que só poderão se enfrentar em uma eventual semifinal.

Confira os confrontos das oitavas de final

Chelsea x PSG

Liverpool x Galatasaray

Manchester City x Real Madrid

Bayern de Munique x Atalanta

Barcelona x Newcastle

Tottenham x Atlético de Madrid

Sporting x Bodo/Glimt

Arsenal x Bayer Leverkusen

*Times à esquerda decidem em casa.

Confira o caminho até a final

Quartas de final

Quartas 1: Chelsea ou PSG x Liverpool ou Galatasaray

Chelsea ou PSG x Liverpool ou Galatasaray Quartas 2: Manchester City ou Real Madrid x Bayern de Munique ou Atalanta

Manchester City ou Real Madrid x Bayern de Munique ou Atalanta Quartas 3: Barcelona ou Newcastle x Tottenham ou Atlético de Madrid

Barcelona ou Newcastle x Tottenham ou Atlético de Madrid Quartas 4: Sporting ou Bodo/Glimt x Arsenal ou Bayer Leverkusen

Semifinal

Semifinal 1: quartas 1 x quartas 2

quartas 1 x quartas 2 Semifinal 2: quartas 3 x quartas 4

Final

Semifinal 1 x Semifinal 2

Datas do mata-mata da Champions