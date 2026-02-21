Direto do Rio de Janeiro, "Gaúcha Olímpica" traz todas as informações do Rio Open; assista ao vivo

A reta final do Rio Open de tênis promete grandes emoções neste fim de semana. Os campeões serão conhecidos tanto na categoria de simples como nas duplas.

Por isso, o Gaúcha Olímpica, programa que vai ao ar na Gaúcha todos os sábados às 13h30min, será especial nesse fim de semana. O repórter André Silva atualiza todas as informações do ATP 500 direto do Jockey Club Brasileiro, na capital carioca.

A live do Gaúcha Olímpica tem transmissão ao vivo no canal de GZH no YouTube. Assista acima.