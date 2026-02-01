Definidas as datas e os horários das quartas de final do Gauchão; confira

A FGF definiu os detalhes dos confrontos das quartas de final do Gauchão. O Grêmio encara o Novo Hamburgo, no sábado (7), às 18h30min, enquanto o Inter recebe o São Luiz, às 18h, no domingo (8).
A primeira fase de mata do torneio estadual terá início na sexta-feira (6), com Caxias e Ypiranga, às 20h30min, no Estádio Centenário. O último confronto será na segunda-feira (9), com Juventude e São José, às 20h, no Alfredo Jaconi. A decisão será em jogo único.
Os confrontos das semifinais serão definidos com base na classificação geral. Ela levará em conta os pontos conquistados na primeira fase somados à pontuação das quartas de final.
O clube de melhor campanha entre os classificados à semi enfrentará o de quarto melhor desempenho geral. O outro duelo será entre segundo e terceiro colocados.
Sexta-feira (6)
- 20h30min: Caxias x Ypiranga, no Centenário
Sábado (7)
- 18h30min: Grêmio x Novo Hamburgo, na Arena
Domingo (8)
- 18h: Inter x São Luiz, no Beira-Rio
Segunda-feira (9)
- 20h: Juventude x São José, no Alfredo Jaconi
Como está a classificação geral
- 1º) Inter: 15 pontos
- 2º) Juventude: 12
- 3º) Grêmio: 10
- 4º) São José: 9
- 5º) Caxias: 7
- 6º) Ypiranga: 7
- 7º) São Luiz: 7
- 8º) Novo Hamburgo: 6
- 9º) Monsoon: 6
- 10º) Inter-SM: 5
- 11º) Avenida: 5
- 12º) Guarany-Ba: 5