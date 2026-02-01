Definidas as datas e os horários das quartas de final do Gauchão; confira

Gauchão entra na fase decisiva. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A FGF definiu os detalhes dos confrontos das quartas de final do Gauchão. O Grêmio encara o Novo Hamburgo, no sábado (7), às 18h30min, enquanto o Inter recebe o São Luiz, às 18h, no domingo (8).

A primeira fase de mata do torneio estadual terá início na sexta-feira (6), com Caxias e Ypiranga, às 20h30min, no Estádio Centenário. O último confronto será na segunda-feira (9), com Juventude e São José, às 20h, no Alfredo Jaconi. A decisão será em jogo único.

Os confrontos das semifinais serão definidos com base na classificação geral. Ela levará em conta os pontos conquistados na primeira fase somados à pontuação das quartas de final.

O clube de melhor campanha entre os classificados à semi enfrentará o de quarto melhor desempenho geral. O outro duelo será entre segundo e terceiro colocados.

Sexta-feira (6)

20h30min: Caxias x Ypiranga, no Centenário

Sábado (7)

18h30min: Grêmio x Novo Hamburgo, na Arena

Domingo (8)

18h: Inter x São Luiz, no Beira-Rio

Segunda-feira (9)

20h: Juventude x São José, no Alfredo Jaconi

Como está a classificação geral