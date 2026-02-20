Definida a primeira semifinal do Rio Open

A primeira semifinal do Rio Open está definida. Ela será disputada entre o tcheco Vít Kopřiva e o argentino Tomás Etcheverry.
O primeiro a se classificar foi Kopřiva, que venceu o argentino Juan Manuel Cerúndolo, 78º do mundo, com um duplo 6/4. Aos 28 anos, o tcheco chega pela primeira vez na carreira a uma semifinal de ATP 500.
Número 87 do ranking, Kopřiva já está ganhando 22 posições com a campanha no Rio de Janeiro e chegando à melhor colocação de sua carreira (65ª). Se for à final ficará perto do top 50 e, se for campeão, ingressará nesta faixa de classificação.
Etcheverry é o único cabeça de chave que segue no torneio
Único dos oito cabeças de chave que ainda segue no torneio, Tomás Etcheverry derrotou o português Jaime Faria (147º) em sets diretos, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.
Ex-top 30 do ranking e quadrifinalista em Roland Garros em 2023, o argentino atualmente é o 51º da classificação mundial e a campanha de momento está garantindo a ele avançar ao menos 11 posições.