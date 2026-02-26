Cristiano Ronaldo adquire 25% das ações de clube espanhol: "Ambição de muito tempo"

Cristiano Ronaldo adquiriu 25% do Almería, da Espanha. Alexandra Beier / AFP

Cristiano Ronaldo já trabalha para continuar no futebol após a aposentadoria, que está prestes a chegar. O astro português de 41 anos adquiriu 25% do Almería, da Espanha, e concretizou o sonho de ser proprietário de um clube.

A estrela do Al-Nassr e da seleção portuguesa, que busca seu milésimo gol na carreira, agora é sócio do SMC Group, que administra a equipe atualmente na terceira colocação da divisão de acesso na Espanha.

O Almería divulgou o acerto em suas redes sociais. "Cristiano Ronaldo investe na UD Almería como parte do consórcio proprietário do clube, liderado pelo Grupo SMC. Cristiano Ronaldo adquiriu 25% das ações através da CR7 Sports Investments, uma subsidiária da CR7 SA, marcando um passo importante na expansão contínua tanto do clube quanto do portfólio de investimentos do empresário português", divulgou o clube.

"Este acordo insere-se na expansão internacional da entidade que está sendo realizada pelo presidente Mohamed Al Khereiji através do seu conglomerado empresarial, o Grupo SMC", completou.

O português falou sobre o desejo de "contribuir para o futebol para além dos gramados" e comemorou a aquisição.

— Estou ansioso para trabalhar ao lado da comissão técnica e apoiar a próxima fase de desenvolvimento do clube — celebrou Cristiano Ronaldo.