Corinthians bate Flamengo no Mané Garrincha e conquista a Supercopa do Brasil 2026

O supercampeão do Brasil em 2026 é o Corinthians. Em partida disputada neste domingo (1º), no Mané Garrincha, em Brasília, o Timão bateu o Flamengo por 2 a 0 com gols do recém-chegado zagueiro Gabriel Paulista e Yuri Alberto.

A partida, movimentada, foi marcada também pela participação do VAR, com expulsão, gol anulado por impedimento e gol validado após serem traçadas as linhas de impedimento.

Para um público recorde de mais de 71 mil pessoas, o jogo entre as duas maiores torcidas do país começou com domínio rubro-negro. Forçando o goleiro corintiano Hugo Souza a trabalhar, o ímpeto do Flamengo não durou muito.

Aos 25 minutos, em jogada de bola parada, os zagueiros do Corinthians jogaram de atacantes. Gustavo Henrique escorou para trás e Gabriel Paulista, de canhota, chutou forte e rasteiro para abrir o placar. A bola ainda desviou em dois defensores do Flamengo e venceu o goleiro Rossi.

Com a desvantagem no placar, o Flamengo partiu para o ataque, mas quem teve as melhores oportunidades na primeira metade do jogo foi o Corinthians. Em contra-ataque puxado pelos garotos da base, André entregou a bola para Breno Bidon, que deixou Memphis Depay na cara do gol. Sozinho, de frente com o goleiro, o holandês chutou forte, mas no centro do gol, e Rossi espalmou para escanteio.

No fim do primeiro tempo, o primeiro lance polêmico do jogo só foi resolvido na volta para a segunda etapa. O meia Carrascal, do Flamengo, acertou o rosto de Breno Bidon com uma cotovelada. Após alguns minutos de conversa com o VAR, o árbitro gaúcho Rafael Klein apontou o centro do campo, dando a entender que a decisão era de não expulsão. Na volta do intervalo, no entanto, antes da partida reiniciar, Klein foi ao monitor. Ao ver a cotovelada, expulsou o jogador do Flamengo e, só depois, deu início à partida.

Com um a mais em campo, o Corinthians controlou o resultado. Pulgar chegou a colocar uma bola na trave, de cabeça, mas o Flamengo não fez muito além disso. O jogo quase foi definido pelo Corinthians, aos 14 minutos, quando Yuri Alberto empurrou para a rede um grande passe do lateral Matheus Bidu. O VAR, acionado mais uma vez, detectou o impedimento do centroavante do Timão, invalidando o que seria o 2 a 0.

O ritmo continuou intenso até o final. Nos acréscimos, Yuri Alberto recebeu de Kaio César dentro da área, fez o giro e mandou uma bomba na trave de Rossi. Na sequência, foi a vez do Flamengo chegar com perigo. Léo Ortiz venceu a dividida pelo alto e os estreante Paquetá ficou com a sobra na entrada da pequena área. Dominou, livre, mas mandou a bola alto demais sobre o gol de Hugo Souza.

No apagar das luzes, Yuri Alberto apareceu para sacramentar o título. De novo, recebeu de Kaio César e disparou em contra-ataque. Na área, deu um balão para encobrir Rossi e finalizar sozinho, na cara do gol, aos 52 minutos do segundo tempo. A arbitragem marcou impedimento, mas as linhas do VAR validaram o lance. Final: Corinthians, que foi campeão da Copa do Brasil em 2025, levanta também a taça da Supercopa.