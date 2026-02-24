Corinthians assina novo contrato com casa de apostas e pode receber até R$ 200 mi por ano

O Corinthians assinou novo contrato de patrocínio com a Esportes da Sorte e estendeu a parceria, que venceria em junho de 2027, até 31 de dezembro de 2029. No acordo, a casa de apostas aumenta de R$ 103 milhões para R$ 150 milhões o aporte anual ao clube. Esse valor pode chegar a R$ 200 milhões em caso de cumprimento de metas.

O clube do Parque São Jorge já tinha o segundo maior patrocínio master do País, atrás apenas do Flamengo, que recebe R$ 268,5 milhões anuais da Superbet. O terceiro maior é o do Palmeiras, Sportingbet, na casa dos R$ 100 milhões.

O contrato anterior previa o pagamento de R$ 309 milhões em três temporadas, com algumas condicionais. Parte do dinheiro tinha de ser obrigatoriamente destinado aos vencimentos do astro holandês Memphis Depay e outra fatia era reservada para investimento em ações de marketing. Agora, não há nenhuma amarra desse tipo.

A renovação do patrocínio era uma das prioridades da gestão Osmar Stábile, que trabalha também para aumentar outras fontes de renda do clube. Os naming rights da Neo Química Arena, por exemplo, também são pauta de negociações.