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Corinthians anuncia a contratação do marroquino Zakaria Labyad, amigo de Memphis Depay

O jogador assinou contrato até o fim de 2027, com renovação automática vinculada ao cumprimento de metas estipuladas.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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