Conheça o Bodo/Glimt, time que venceu City e Atlético de Madrid e eliminou a Inter de Milão na Champions League

Evjen marcou o segundo gol diante da Inter, no Giuseppe Meazza, em Milão. PIERO CRUCIATTI / AFP

O Bodø/Glimt, clube norueguês sediado dentro do Círculo Polar Ártico, tornou‑se uma das histórias mais surpreendentes da Champions League 2025/26. A equipe, formada majoritariamente por jogadores locais, foi até Milão nesta terça-feira (24), voltou a vencer a Inter e eliminou os donos da casa, assim avançando para as oitavas de final da competição continental.

Os gols da vitória por 2 a 1 foram marcados por Hauge, Evjen e Bastoni, que descontou para a equipe italiana. Os noruegueses já haviam vencido os italianos por 3 a 1 no jogo de ida. Agora, a surpresa encara Manchester City (que já venceu na fase de liga da competição) ou Sporting, nas oitavas de final.

Origem modesta, façanha gigantesca

Com um orçamento considerado muito baixo para os padrões da Champions — cerca de 60 milhões de euros — o clube construiu um modelo que privilegia a formação local e um ambiente forte de integração com a cidade. Segundo o CEO Frode Thomassen, que está no comando desde 2017, a filosofia de longo prazo transformou o que era uma equipe de segunda divisão em uma potência nacional, culminando agora no conto de fadas europeu.

O impacto recente do Bodø/Glimt não se limita aos playoffs das oitavas: o time já venceu adversários de orçamento bilionário, como Manchester City e o Atlético de Madrid, durante a fase de liga, reforçando sua reputação de “terror dos grandes”.

Gramado sintético: um diferencial inevitável

O Estádio Aspmyra, casa do clube na cidade de Bodo e localizado em uma região com longos períodos sem luz solar na Noruega, não permite a manutenção de um gramado natural. Por isso, a equipe utiliza um campo sintético aprovado pela UEFA.

Mentalidade e preparação: a influência de um coach com experiência militar

Outro elemento que chama atenção é o uso de metodologias de preparação mental inspiradas em treinamentos militares, algo que contribui para a resiliência do elenco. A ideia central, segundo o CEO do Bodø/Glimt, Frode Thomassen, é "cultivar uma mentalidade que não fique presa a problemas externos, mas que maximize o desempenho dentro das condições disponíveis", inclusive atuando melhor fora de casa do que no seu próprio estádio nesta Champions.

Identidade local como pilar

O Bodø/Glimt se orgulha de manter uma equipe quase 100% norueguesa. Na vitória sobre a Inter, nove dos 11 titulares eram do país. Essa escolha vai além do campo: o clube deseja que seus atletas se sintam parte da comunidade, sem adotar o modelo de “clube vendedor” que prioriza negociações intensas de mercado, conforme o CEO do clube.

Um clube de pontos extremos

A equipe também carrega a peculiaridade geográfica de ser a mais ao norte já participante da Champions. Seu estádio, com pouco mais de 8 mil lugares, é igualmente o único com gramado sintético entre todos os participantes do torneio. Esse conjunto de características peculiares ajudou a moldar uma identidade forte e uma campanha histórica.