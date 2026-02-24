Esportes

Da Noruega
Notícia

Conheça o Bodo/Glimt, time que venceu City e Atlético de Madrid e eliminou a Inter de Milão na Champions League

Equipe avançou às oitavas de final nesta terça ao superar o clube italiano fora de casa

João Rosa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS