Mesmo sem grande desempenho no ano, Fosneca já arrecadou mais de R$ 875 mil em prêmios. Fotojump / Rio Open/Divulgação

João Fonseca já ganhou quase R$ 300 mil em premiações nesta edição do Rio Open. O tenista, que está nas semifinais de duplas ao lado de Marcelo Melo, foi eliminado nas oitavas de simples, nesta quinta-feira (19), pelo peruano Ignacio Buse.

Para título de comparação, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) pagou R$ 350 mil ao esquiador Lucas Pinheiro Braathen pela inédita medalha de ouro nos Jogos de Inverno Milão-Cortina.

Fonseca recebeu 36,115 mil dólares (R$ 187.422) do ATP 500 carioca por seu desempenho no torneio simples. Já pela campanha na competição de duplas foram 20,265 mil dólares (R$106.166) até aqui — o prêmio ofertado pelo Rio Open é de 40,93 mil dólares para as parcerias que chegam às semis e, de acordo com as regras da Associação dos Tenistas Profissionais, os duplistas dividem o valor igualmente.

No total, desta forma, Fonseca já arrecadou 56,58 mil dólares (R$ 293.588) no Rio de Janeiro. Caso avance para a decisão nas duplas esse valor será maior. Os vice-campeões dividirão 80,9 mil dólares (R$ 419.686) e os campeões ficarão com um cheque de 151,69 mil dólares (R$ 786.924).

Leia Mais João Fonseca e Marcelo Melo nas duplas do Rio Open: horário e onde assistir ao jogo pelas semifinais

Na atual temporada, já somados os valores garantidos no Rio Open, João Fonseca já recebeu 168,6 mil dólares (R$ 875.077) apenas em premiações.