Como foram os Gre-Nais 50, 150, 250 e 350? Relembre clássicos marcantes

Grêmio e Inter disputaram o primeiro clássico em 1909. Bruno Todeschini / Agencia RBS

No próximo domingo (1º), um novo capítulo será escrito na história do clássico Gre-Nal. A partida de ida da final do Gauchão, às 18h, na Arena, será o 450º confronto entre Grêmio e Internacional.

Esta também será a 19ª vez que o Gauchão é decidido com um Gre-Nal na final. Até então, são 10 títulos do Inter e oito do Grêmio.

Mas, a história do clássico vai muito além do Campeonato Gaúcho. O primeiro Gre-Nal foi disputado em 18 de julho de 1909, há quase 117 anos. No Estádio da Baixada, antiga casa do Grêmio, vitória tricolor por 10 a 0.

A primeira vitória do Inter foi em 31 de outubro de 1915, no Gre-Nal 007. Também disputado na Baixada, o amistoso terminou 4 a 1 para o Colorado.

Enquanto a bola não rola na Arena para o Gre-Nal 450, a reportagem de Zero Hora relembra outros clássicos que atingiram marcas importantes. Saiba quando foram disputados, quem venceu e onde foram jogados os Gre-Nais 50, 150, 250 e 350.

Quatro Gre-Nais para relembrar

Gre-Nal 50

Local onde funcionava o Estádio da Timbaúva. Espaço foi adquirido pelo Grupo Zaffari em 2006. André Malinoski / Agência RBS

No dia 21 de novembro de 1937, um domingo, Grêmio e Inter disputaram um amistoso no Estádio da Timbaúva. O palco do Gre-Nal 50 ficava na Rua Dr. Alcídes Cruz, no bairro Santa Cecília, em Porto Alegre.

O jogo terminou com vitória do Grêmio. O atacante Casaca abriu o placar aos 15 minutos do segundo tempo. Já Torelly fechou o marcador aos 28.

Vencedor da partida, o Grêmio era treinado, na época, por Telêmaco – que também presidiu o clube entre 1941 e 1942. Ele escalou o time com Edmundo; Dario (Mário); Luiz Luz; Renato; Noronha; Russo; Lacy; Vanário; Alemãozinho; Torelly (Foguinho) e Casaca.

Já o Inter, era treinado pelo austríaco Isaac Goldenberg. Ele mandou a campo o time com Peña; Berto; Risada; Artigas (Silveira); Brandão; Zezé; Benjamin; Souza; Sylvio Pirillo; Lewy (Acácio) e Castillo.

Gre-Nal 150

Válido pelo Campeonato Citadino de Porto Alegre, o Gre-Nal 150 foi disputado em 29 de novembro de 1959. Naquele domingo, o Grêmio venceu o Inter por 4 a 1, no Olímpico Monumental.

Treinado por Foguinho, o Tricolor entrou em campo com Henrique, Orlando, Airton Pavilhão, Ortunho, Élton, Calvet, Wolney, Gessy, Juarez, Milton Kuelle e Vieira.

Selviro Rodrigues, técnico do Inter, escalou a equipe com Silveira, Zangão, Luiz Luz, Ezequiel, Verardi, Danúbio, Cacaio, Alfeu, Ivo Diogo, Tati e Deraldo.

O Inter saiu na frente com gol de Deraldo, logo aos três minutos de jogo. Kuelle empatou para o Grêmio aos 27 e Élton, de pênalti, virou aos 30. Gessy ampliou para o Tricolor aos 20 minutos do segundo tempo e Élton, novamente, fechou a conta aos 43 da etapa complementar.

Gre-Nal 250

Na quinta-feira, 20 de setembro de 1979, 42.792 pessoas compareceram ao Estádio Olímpico para acompanhar o Gre-Nal 250. Em campo, empate em 1 a 1 pelo Campeonato Gaúcho.

O Grêmio abriu o placar com gol de Jorge Leandro, aos quatro minutos da segunda etapa. Meia hora depois, aos 34, Jair deixou tudo igual para o Inter.

Mais tarde, naquele mesmo ano, o Inter conquistou o tricampeonato brasileiro.

Escalação do Grêmio: Manga; Vilson; Ancheta; Vantuir; Dirceu; Victor Hugo; Jurandir; Jorge Leonardo (Yura); Tarcísio; Baltazar; Éder. Técnico: Orlando Fantoni

Escalação do Inter: Benitez; João Carlos; Mauro Pastor; Mauro Galvão; Cláudio Mineiro; Batista; Jair; Falcão; Chico Spina; Mário (Washington); Mário Sérgio. Técnico: Gilberto Tim.

Gre-Nal 350

Também disputado no Estádio Olímpico Monumental, o clássico 350 entre Grêmio e Inter ocorreu no dia 6 de outubro de 2001. No placar, vitória magra de 1 a 0 do Tricolor com gol de Luís Mário.

Naquele sábado, 28.718 pessoas foram ao Olímpico acompanhar a partida, válida pelo Brasileirão, com arbitragem de Carlos Simon. Com a vitória, na época o Grêmio estabeleceu 11 partidas sem derrota para o Inter.

O destaque fica para o número expressivo de cartões amarelos. Foram nove, sendo cinco para jogadores do Inter e quatro para atletas do Grêmio.

O Grêmio era treinado por Tite, que havia conquistado o Campeonato Gaúcho pelo Caxias. O Inter tinha Carlos Alberto Parreira na casamata.

Em junho daquele ano, o Grêmio havia conquistado o tetracampeonato da Copa do Brasil.

Escalação do Grêmio: Danrlei; Marinho; Anderson Polga; Roger; Ânderson Lima; Émerson; Tinga; Fábio de los Santos (Gavião); Rubens Cardoso; Luís Mário (Renato Martins); Leandro (Pedrinho).

Escalação do Inter: João Gabriel; Bruno Heleno; Fernando Cardoso; Fábio Luciano; Wanderson (Daniel Carvalho); Leandro Guerreiro; Martinez (Carlinhos); Silvinho Canuto; Jackson; Fabiano (Fábio Pinto); Luiz Cláudio.

Retrospecto

O Inter leva vantagem sobre o Grêmio nos 449 Gre-Nais já disputados. O Colorado tem 166 vitórias, contra 142 do Tricolor.

Também houve 141 empates entre os rivais até aqui.