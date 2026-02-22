Após conquista de Fonseca e Matos, Brasil soma três títulos de duplas no Rio Open

A 12ª edição do Rio Open chegou ao fim com uma emocionante final de duplas vencida pelos brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo. O jogo foi disputado na tarde deste domingo (22), no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.
A conquista deu a Melo o bicampeonato no torneio e a Fonseca o primeiro título da carreira como duplista. Além disso, foi a quinta final de duplas seguida do ATP 500 com ao menos um brasileiro em quadra.
Em 2024, o gaúcho Rafael Matos foi campeão ao lado do colombiano Nicolás Barrientos e, em 2025, conquistou seu bicampeonato com Marcelo Melo, que agora iguala o feito do tenista porto-alegrense.
Fonseca e Melo foram a terceira dupla 100% brasileira em um final n ATP 500 do Rio de Janeiro. Antes de Matos/Melo em 2025, os paulistas Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva ficaram com o vice em 2019.
O próprio tenista mineiro foi finalista em 2014, com o espanhol David Marrero, e em 2023, com o colombiano Juan Sebastián Cabal. Bruno Soares também chegou à final em 2022, com o britânico Jamie Murray.
Confira os campeões de duplas do Rio Open
- 2014 - Juan Sebastián Cabal/Robert Farah (COL)
- 2015 - Martin Kližan (SVK)/Philipp Oswald (AUT)
- 2016 - Juan Sebastián Cabal/Robert Farah (COL)
- 2017 - Pablo Carreño Busta (ESP)/Pablo Cuevas (URU)
- 2018 - David Marrero/Fernando Verdasco (ESP)
- 2019 - Máximo González (ARG)/Nicolás Jarry (CHI)
- 2020 - Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG)
- 2021 - Não foi disputado por causa da pandemia de covid-19
- 2022 - Simone Bolelli/Fabio Fognini (ITA)
- 2023 - Máximo González/Andrés Molteni (ARG)
- 2024 - Nicolás Barrientos (COL)/Rafael Matos (BRA)
- 2025 - Rafael Matos/Marcelo Melo (BRA)
- 2026 - João Fonseca/Marcelo Melo (BRA)
