Novorizontino e Santos se enfrentam neste domingo (22), às 16h, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo ocorre no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, São Paulo.
A partida pode marcar o primeiro jogo de Neymar e Gabigol juntos como titulares no Santos. Na goleada por 6 a 0 contra o Velo Clube, pela última rodada do Paulistão, o camisa 10 entrou na segunda etapa e pôde atuar ao lado do atacante.
Escalações para Novorizontino x Santos
Novorizontino: Jordi; Alvariño, Dantas, Eduardo Brock e Mayk; Luís Oyama, Léo Naldi e Rômulo; Hélio Borges, Maikon Jesus e Robson. Técnico: Enderson Moreira.
Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinícius Lira; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Gabriel Menino; Thaciano, Neymar e Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Arbitragem para Novorizontino x Santos
Flavio Rodrigues de Souza auxiliado por Daniel Luis Marques e Miguel Ribeiro da Costa. VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral.
Onde assistir Novorizontino x Santos
A partida será transmitida ao vivo pela TNT Sports e pela HBO Max.
