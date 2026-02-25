Com mais um gol de Vini, Real Madrid volta a vencer Benfica (2-1) e vai às oitavas da Champions

O Real Madrid terminou o trabalho iniciado em Lisboa (vitória por 1 a 0) e venceu o Benfica mais uma vez nesta quarta-feira (25), por 2 a 1, no estádio Santiago Bernabéu, e selou sua classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Os portugueses chegaram a abrir o placar aos 14 minutos com Rafa Silva, mas Aurélien Tchouaméni (16') empatou e Vinícius Júnior (80'), autor do gol do time merengue no Estádio da Luz à uma semana, marcou o da virada.

O Benfica foi justamente o time que colocou o Real Madrid neste playoff com a vitória por 4 a 2 na última rodada da primeira fase, um resultado conseguido em um final de jogo eletrizante e que evitou a eliminação dos 'Encarnados' na ocasião.

O destino recolocou as duas equipes frente a frente e o jogo de ida foi decidido com um gol de Vini, que denunciou ofensas racistas proferidas pelo argentino Gianluca Prestianni, suspenso provisoriamente para esta partida de volta na capital espanhola.

Graças a esta nova vitória, o Real Madrid agora aguarda o sorteio da próxima sexta-feira para conhecer seu adversário nas oitavas da Champions, que será ou Manchester City, ou Sporting de Lisboa.

A classificação também contém o princípio de crise no clube merengue, após a derrota do último sábado para o Osasuna (2 a 1), que custou a liderança do Campeonato Espanhol.

- Sem Mbappé -

Mais um motivo para otimismo no Real Madrid: a vitória desta quarta-feira aconteceu sem seu principal atacante, o francês Kylian Mbappé, que ficou fora da partida devido a "dores persistentes" no joelho.

Mbappé, que marcou 23 gols no Espanhol e 13 na atual Champions, vem sofrendo com uma lesão no ligamento externo do joelho esquerdo desde o final de 2025 e, como explicou o técnico Álvaro Arbeloa, foi decidido que ele deveria parar por um tempo para se recuperar.

"Não será uma questão de dias", disse Arbeloa, que não especificou o tempo de afastamento do atacante.

Essa 'Mbappédependência' da equipe preocupava a torcida no Bernabéu, e ainda mais quando o Benfica saiu na frente aos 14 minutos, quando o goleiro Thibaut Courtois defendeu uma tentativa de corte de Raúl Asencio e o rebote sobrou para Rafa Silva, que empurrou para o fundo da rede.

O gol do time português igualou o confronto, mas a vantagem durou pouco, já que Tchouaméni empatou dois minutos depois, após um passe para trás de Fede Valverde.

O Real Madrid voltou a marcar antes do intervalo, aos 32 minutos, com Arda Güler, mas o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

- Vini protagonista -

O duelo permaneceu totalmente aberto e o Benfica gelou o sangue da torcida da casa quando, aos 38 minutos, o colombiano Richard Ríos (ex-Palmeiras) teve uma chance clara em que Courtois fez uma defesa providencial.

No segundo tempo, os portugueses continuaram a causar sustos e Rafa Silva acertou o travessão (59').

Os problemas se acumulavam para o Real Madrid, que perdeu Raúl Asencio (71'), que após um choque com Eduardo Camavinga teve que ser substituído e retirado de maca.

Mas depois do susto, o alívio: um passe preciso de Valverde para Vini Jr. deixou o brasileiro à vontade para finalizar com a parte interna do pé, fazendo 2 a 1 e selando a vitória, assim como no jogo de ida, e se confirmando como o protagonista do confronto.