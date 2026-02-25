Com jogadores de Grêmio e Inter em campo, Brasil vence a Colômbia em amistoso sub-17

João Bezerra marcou o primeiro gol da partida. Nelson Terme / CBF/Divulgação

A seleção brasileira sub-17 venceu o primeiro amistoso contra a Colômbia, nesta terça-feira (24), por 3 a 1. A partida faz parte da preparação para o Sul-Americano da categoria, que será realizado em abril. As equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (27), às 19h.

Dentro de campo, a dupla Gre-Nal foi representada por três jogadores. Com a camisa 9, o centroavante do Inter, João Bezerra, marcou o primeiro gol da seleção no amistoso que foi disputado em Barranquilla, na Colômbia.

Do lado gremista, o goleiro Vitão foi titular e defendeu um pênalti. Já o zagueiro David Brendo, capitão do Brasil, esteve em campo durante os 90 minutos. O Tricolor ainda conta com o atacante Benjamin, mas ele esteve no banco de reservas e não entrou.