Com golaço de Vini, Real Madrid sofre, mas vence Rayo Vallecano no Espanhol

O Real Madrid venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1 neste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, com gols de Vinícius Júnior e Mbappé.
Com a vitória, o time merengue volta a ficar a um ponto do líder Barcelona, que no sábado derrotou o Elche por 3 a 1.
Após a derrota para o Benfica (3 a 1) na Liga dos Campeões, os torcedores madridistas receberam a equipe com vaias, com Vini Jr. e Jude Bellingham entre os mais criticados, como aconteceu no jogo contra o Levante há duas semanas, depois da perda do título da Supercopa da Espanha para o Barça e a demissão do técnico Xabi Alonso.
Vini abriu o placar aos 15 minutos, Jorge Frutos (49') empatou para o Rayo Vallecano no segundo tempo e Mbappé (90'+10) fez o gol da vitória do Real Madrid nos acréscimos, cobrando pênalti.
- Lesão de Bellingham -
Com dez minutos de bola rolando, Bellingham deixou o campo lesionado após sentir a parte posterior da coxa, obrigando o técnico Álvaro Arbeloa a substituí-lo por Brahim Díaz.
Pouco depois, Vini dominou a bola na entrada da área pela esquerda e, cercado por quatro marcadores, acertou chute colocado no ângulo esquerdo do goleiro Augusto Batalla.
Depois do intervalo, o Rayo Vallecano chegou ao empate quando Álvaro García ajeitou de cabeça e De Frutos se antecipou a Aurélien Tchouaméni para bater de primeira e balançar as redes de Thibault Courtois.
- Vermelho direto -
O Real Madrid aumentou a pressão ofensiva em busca da vitória, principalmente após a expulsão direta do senegalês Pathé Ciss por uma entrada dura no tornozelo de Dani Ceballos.
As chances aumentaram nos minutos finais. Eduardo Camavinga (85') acertou a trave e um chute de Mbappé (86') foi afastado pela defesa do Rayo.
Mas o time merengue só respirou aliviado nos acréscimos, quando Nobel Mendy derrubou Brahim Díaz dentro da área e a arbitragem marcou pênalti.
O artilheiro Mbappé foi para a cobrança e marcou seu 22º gol no campeonato para dar a vitória ao Real Madrid.
"Vínhamos de uma derrota difícil, ninguém quer perder na Champions, é a competição que muitos de nós sonhamos em ganhar. Tínhamos que mudar essa imagem, e hoje tivemos nossa primeira chance de nos redimir", disse Fede Valverde em entrevista à Movistar+.
-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 30 de janeiro:
Espanyol - Alavés 1 - 2
Sábado, 31 de janeiro:
Real Oviedo - Girona 1 - 0
Osasuna - Villarreal 2 - 2
Levante - Atlético de Madrid 0 - 0
Elche - Barcelona 1 - 3
Domingo, 1a de fevereiro:
Real Madrid - Rayo Vallecano 2 - 1
(12h15) Betis - Valencia
(14h30) Getafe - Celta Vigo
(17h00) Athletic Bilbao - Real Sociedad
Segunda-feira, 2 de fevereiro:
(17h00) Mallorca - Sevilla
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 55 22 18 1 3 60 23 37
2. Real Madrid 54 22 17 3 2 47 18 29
3. Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 38 17 21
4. Villarreal 42 21 13 3 5 39 23 16
5. Espanyol 34 22 10 4 8 26 27 -1
6. Betis 32 21 8 8 5 34 27 7
7. Celta Vigo 32 21 8 8 5 29 23 6
8. Real Sociedad 27 21 7 6 8 29 29 0
9. Osasuna 26 22 7 5 10 26 27 -1
10. Alavés 25 22 7 4 11 20 27 -7
11. Girona 25 22 6 7 9 21 36 -15
12. Elche 24 22 5 9 8 30 32 -2
13. Sevilla 24 21 7 3 11 28 33 -5
14. Athletic Bilbao 24 21 7 3 11 20 30 -10
15. Valencia 23 21 5 8 8 22 33 -11
16. Getafe 22 21 6 4 11 16 27 -11
17. Rayo Vallecano 22 22 5 7 10 18 30 -12
18. Mallorca 21 21 5 6 10 24 33 -9
19. Levante 18 21 4 6 11 24 34 -10
20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22
* AFP