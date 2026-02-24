Clube do Gauchão demite treinador após 13 dias de trabalho; confira o substituto

Wiliam Campos esteve no comando do Inter-SM por duas rodadas. Renata Medina / Inter-SM/Divulgação

Restando duas rodadas para o término do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Gaúcho, o Inter-SM demitiu o técnico Wiliam Campos na tarde desta terça-feira (24). O clube informou por meio de uma nota nas redes sociais que a decisão foi feita em comum acordo. O time de Santa Maria é o lanterna com apenas dois pontos.

Wiliam Campos chegou ao Alvirrubro após a segunda rodada desta etapa do Gauchão, quando o time empatou com o Monsoon em 1 a 1. Ele substituiu Bruno Coutinho, técnico que treinou a equipe na Divisão de Acesso de 2025, quando conquistou o acesso para a elite do futebol gaúcho.

Campos havia treinado o Guarany na primeira fase do Gauchão até ser demitido antes do começo do quadrangular. Nas duas partidas à frente do Inter-SM, justamente contra a equipe de Bagé, não conseguiu superar o antigo clube.

No Estrela d'Alva, o Inter chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas sofreu a virada e perdeu por 3 a 2. Já no Estádio Presidente Vargas, o Alvirrubro foi derrotado por 1 a 0, com direito a pênalti desperdiçado por Michel nos minutos finais do confronto.

Após quatro rodadas do quadrangular do rebaixamento, o Inter-SM ocupa a lanterna, com dois pontos somados. Monsoon, com quatro pontos, está em terceiro, enquanto Avenida (6) e Guarany (7) estão em segundo e primeiro lugar, respectivamente.

No próximo sábado (28), o Inter-SM enfrentará o Monsoon, em casa, às 16h. O clube encerra a participação no Gauchão contra o Avenida, em Santa Cruz do Sul. Para garantir a permanência, o time terá de vencer os dois últimos jogos e torcer para resultados paralelos.

Confira a nota do Inter-SM

O Inter SM comunica, em comum acordo, o desligamento do técnico Wiliam Campos. O clube agradece pelos serviços prestados e pelo profissionalismo.

Também deixam o clube os auxiliares Fabio Recife e Rafael Dias. O clube deseja sucesso a todos na sequência de suas carreiras.

O novo treinador

Para as duas rodadas finais do quadrangular do rebaixamento, o Inter-SM procurou uma solução caseira. Gerente de futebol e ídolo alvirrubro, o ex-meia Chiquinho irá comandar o time contra Monsoon e Avenida. Esta será a primeira vez do atual dirigente como treinador.

Nome conhecido do futebol do interior gaúcho, Chiquinho é o principal ídolo do Inter-SM neste século, acumulando diferentes passagens pela equipe. Em 2007, por exemplo, foi destaque do time que conseguiu o acesso ao Gauchão.

O ex-jogador pendurou as chuteiras em 2023 e passou a exercer a função de gerente de futebol do clube no ano seguinte. Ele foi um dos responsáveis pela montagem dos elencos de 2024, 2025 e 2026.