Chuva interrompe semifinais do Rio Open

Quadra Guga Kuerten no momento da chuva. André Silva / Agência RBS

A chuva voltou a ser um incômodo para os jogadores e os organizadores do Rio Open. O mau tempo, que desde a quinta-feira (19) tem forçado interrupções, adiamentos e transferências de datas e horários de jogos, levou à paralisação de jogos novamente neste sábado (21).

O fim de semana até começou com temperatura elevada e céu encoberto. E o início da programação ocorreu conforme previsto, com os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo garantindo vaga na decisão de duplas.

Ainda houve tempo para mais uma semifinal de duplas, além do confronto entre jogadores do tênis em cadeira de rodas, antes que nuvens carregadas se aproximassem do Jockey Club Brasileiro e a chuva retornasse.

No instante em que começou a chover com intensidade, o tcheco Vít Kopřiva vencia o argentino Tomás Etcheverry, por 5 a 4, no primeiro set.

Já o outro jogo, entre o chileno Alejandro Tabilo e o peruano Ignacio Buse, nem sequer havia iniciado. A chuva seguiu acompanhada por trovoadas e alguns raios.

A organização do Rio Open anunciou que irá aguardar até as 21h45min para um novo posicionamento, já que não há limite de espera. A rodada da sexta-feira (20), por exemplo, só terminou às 2h30 deste sábado.