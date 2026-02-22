Esportes

Após espera de mais de 4h
Notícia

Chuva força adiamento das semifinais do Rio Open para domingo

Mau tempo obrigou a remarcação dos jogos, com final de duplas prevista para as 14h e a de simples às 17h30min

André Silva

Direto do Rio de Janeiro

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