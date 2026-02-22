Chuva força adiamento das semifinais do Rio Open para domingo

Momento em que jogos foram suspensos definitivamente. André Silva / Agência RBS

A chuva, que caiu incessantemente a partir das 18h no Rio de Janeiro, obrigou os organizadores do Rio Open a adiar os jogos semifinais do torneio para o domingo (22) pela manhã, com as finais de duplas e simples sendo realizadas à tarde.

O mau tempo, que desde a quinta-feira (19) tem forçado interrupções, adiamentos e transferências de datas e horários de jogos, voltou com muita força neste sábado.

O fim de semana até começou com temperatura elevada e céu encoberto. E o início da programação ocorreu conforme previsto, com os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo garantindo vaga na decisão de duplas.

Ainda houve tempo para mais uma semifinal de duplas, com a classificação do alemão Constantin Frantzen e do holandês Robin Haase, e do confronto entre jogadores do tênis em cadeira de rodas, antes que nuvens carregadas se aproximassem do Jockey Club Brasileiro e a chuva retornasse.

No instante em que começou a chover com intensidade, o tcheco Vít Kopřiva vencia o argentino Tomás Etcheverry, por 5 a 4, no primeiro set. O europeu se preparava para sacar.

Já o outro jogo, entre o chileno Alejandro Tabilo e o peruano Ignacio Buse, nem sequer havia iniciado. A chuva seguiu acompanhada por trovoadas e alguns raios.

Os tenistas ficaram nos vestiários por mais de quatro horas e, quando a chuva diminuiu, Kopřiva e Etcheverry voltaram à quadra Guga Kuerten e chegaram a aquecer por cinco minutos, mas a chuva voltou a cair intensamente.

Jogos ficam para domingo