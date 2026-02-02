Chuva adia 2º tempo de Mirassol e Novorizontino para segunda-feira, às 15h

Devido à forte chuva, o confronto entre Mirassol e Novorizontino pela sexta rodada do Campeonato Paulista teve que ser adiado neste domingo. Após a bola rolar por 45 minutos, durante o intervalo a chuva apertou e deixou o gramado sem condições de jogo. A partida será reiniciada na segunda-feira, às 15h, no estádio Campos Maia, em Mirassol. O Novorizontino vence parcialmente por 1 a 0, com gol marcado por Rômulo, aos 15 minutos de jogo.

A chuva forte apareceu na reta final do primeiro tempo, deixando o gramado com diversos pontos de alagamento e impraticável para a disputa do futebol. Após o intervalo, o trio de arbitragem realizou o protocolo, esperou a chuva dar uma trégua, mas depois de uma hora de espera, ficou decidido que o jogo seria adiado.

O árbitro Murilo Tarrega Victor vai dirigir o segundo tempo na segunda-feira, reiniciado com o placar de momento: 1 a 0 para o Novorizontino. O gol foi marcado por Rômulo, aos 15 minutos, aproveitando o erro de passe do zagueiro Luiz Otávio.