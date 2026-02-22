Chileno é o primeiro finalista do Rio Open

Tabilo festeja vaga na decisão do Rio Open 2026. Fotojump / Divulgação/Rio Open

O primeiro finalista do Rio Open é o chileno Alejandro Tabilo. Na manhã deste domingo (22), ele venceu a semifinal diante do peruano Ignacio Buse por 2 a 0, com um duplo 6/3, em uma hora e 12 minutos e garantiu vaga na sexta final de sua carreira.

Ex-número 19 e atual 68º do mundo, o tenista de 28 anos busca o seu quarto título, o primeiro em um ATP 500. Com o desempenho do momento, ele está ganhando 26 posições no ranking e chegando a 42º. Caso conquiste o torneio, ele chegará ao 37º lugar, posição ocupada por João Fonseca no momento.

A partida

Buse pediu atendimento médico por causa do calor. Fotojump / Divulgação/Rio Open

O jogo disputado na Quadra 1 teve um componente distinto. Se no sábado (21), a chuva forçou o adiamento para esse domingo, desta vez foi o sol que se fez presente. Com temperatura na casa de 29ºC e sensação de 34ºC, Tabilo acabou se impondo fisicamente ao longo da partida.

No set inicial, Buse, que já havia eliminado as duas estrelas do torneio, João Fonseca e o italiano Matteo Berrettini, até começou melhor e conseguiu uma quebra de saque em 2-1. Porém, logo a seguir, ele perdeu o saque duas vezes seguidas e viu o chileno ganhar quatro games seguidos e disparar em 5-2. Sem outra quebra, Tabilo fechou em 6 a 3.

Buse sentiu claramente o calor e, no intervalo entre os sets, pediu atendimento médico e teve a sua pressão verificada. Após a pausa, o jogo recomeçou e os dois jogadores mantiveram os saques até 3-3.