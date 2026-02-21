"Central do Torcedor" faz aquecimento para os jogos da dupla Gre-Nal pelas semifinais do Gauchão

O Central do Torcedor, programa que vai ao ar na Rádio Gaúcha todos os sábados às 14h, será especial nesse fim de semana. As comunicadoras Queki Rodrigues e Nani Chemello, repórteres de torcida nas jornadas esportivas, vão dar voz ao torcedor e também ouvir famosos ligados a Grêmio e Inter.

A Dupla, afinal, decide quem vai para a final do Gauchão 2026 neste fim de semana. No sábado (21), o Inter busca uma das vagas em casa, contra o Ypiranga. Já Grêmio e Juventude decidem a outra no domingo (22), em Caxias do Sul.

A live do Central do Torcedor tem transmissão ao vivo no canal de GZH no YouTube. Assista acima.