"Central do Torcedor" faz aquecimento para o Gre-Nal 450; assista ao vivo

O Central do Torcedor, programa que vai ao ar na Rádio Gaúcha todos os sábados às 14h, será especial nesse fim de semana. As comunicadoras Queki Rodrigues e Nani Chemello, repórteres de torcida nas jornadas esportivas, vão dar voz ao torcedor e também ouvir famosos ligados a Grêmio e Inter.
A Dupla, afinal, disputa o Gre-Nal 450 — válido pelo jogo de ida da final do Gauchão 2026 — neste domingo (1º), às 18h, na Arena.
A live do Central do Torcedor tem transmissão ao vivo no canal de GZH no YouTube. Assista acima.
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