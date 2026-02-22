Carro de Yuki Tsunoda, piloto da F1, pega fogo em evento de exibição nos EUA

Yuki Tsunoda viveu um susto durante uma ação promocional da Red Bull, no sábado, em San Francisco, nos Estados Unidos. O japonês conduzia o RB7 em uma apresentação para o público quando o carro apresentou fumaça e princípio de incêndio na parte traseira. Ele saiu rapidamente do cockpit e não se feriu.

A exibição era realizada na região da Marina Boulevard e incluía manobras típicas de demonstração. Após uma sequência de giros, o monoposto parou no centro da área isolada para o evento. Pouco depois, a fumaça deu lugar às chamas na região do motor. Tsunoda deixou o carro imediatamente, enquanto equipes de apoio chegaram para controlar o fogo e evitar que o incidente se espalhasse.

Imagens feitas por espectadores mostram o momento em que o piloto se afasta do veículo e os profissionais de segurança atuam para conter as chamas. Até o início da tarde deste domingo, nem Tsunoda nem a Red Bull haviam se manifestado oficialmente sobre as causas do problema.