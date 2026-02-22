Calor interrompe semifinal do Rio Open

Telão informou a paralisação da semifinal entre Etcheverry e Kopřiva no Rio Open. André Silva / Agência RBS

O tempo tem sido um inimigo da 12ª edição do Rio Open. Entre a quinta-feira (19) e o sábado (21), a chuva provocou suspensões de jogos, mudança na programação e até o adiamento das semifinais para este domingo (22). Mas um novo fator surgiu, o forte calor.

A segunda semifinal, entre o argentino Tomás Etcheverry e o tcheco Vít Kopřiva foi interrompida antes do começo do terceiro set, por causa do calor.

Quando o árbitro de cadeira, o brasileiro Fábio Souza, fez o comunicado às 12h20min, a temperatura na capital carioca era de 28ºC, com sensação de aproximadamente 33,4°C.

Nesse momento, foi aplicada a chamada "regra do calor excessivo", que num primeiro momento suspende os jogos por 10 minutos caso a sensação térmica ultrapasse 30,1ºC e prevê o adiamento se ela ultrapassar 32,2ºC.

Com a paralisação da segunda semifinal de simples, a final de duplas e a decisão de simples sofrerão alteração em seus horários previamente marcados.

Momento em que temperatura era verificada. Fotojump / Divulgação

Tabilo é primeiro finalista

Antes da suspensão, o chileno Alejandro Tabilo se impôs ao peruano Ignacio Buse, em sets diretos, e se tornou o primeiro finalista.