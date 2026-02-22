Calor interrompe semifinal do Rio Open

O tempo tem sido um inimigo da 12ª edição do Rio Open. Entre a quinta-feira (19) e o sábado (21), a chuva provocou suspensões de jogos, mudança na programação e até o adiamento das semifinais para este domingo (22). Mas um novo fator surgiu, o forte calor.
A segunda semifinal, entre o argentino Tomás Etcheverry e o tcheco Vít Kopřiva foi interrompida antes do começo do terceiro set, por causa do calor.
Quando o árbitro de cadeira, o brasileiro Fábio Souza, fez o comunicado às 12h20min, a temperatura na capital carioca era de 28ºC, com sensação de aproximadamente 33,4°C.
Nesse momento, foi aplicada a chamada "regra do calor excessivo", que num primeiro momento suspende os jogos por 10 minutos caso a sensação térmica ultrapasse 30,1ºC e prevê o adiamento se ela ultrapassar 32,2ºC.
Com a paralisação da segunda semifinal de simples, a final de duplas e a decisão de simples sofrerão alteração em seus horários previamente marcados.
Tabilo é primeiro finalista
Antes da suspensão, o chileno Alejandro Tabilo se impôs ao peruano Ignacio Buse, em sets diretos, e se tornou o primeiro finalista.
Buse, no intervalo entre os sets, pediu atendimento médico e teve a sua pressão verificada. Após uma pausa, ele retornou à quadra visivelmente sentindo a alta temperatura e a umidade do ar, na casa de 80%.